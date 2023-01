Ojciec nie pozwolił córce wyjść. Koledzy nastolatki go pobili

Gdy 45-letni ojciec nie zgodził się, by nieletnia córka wyszła z domu, 19- i 20-latek, którzy po nią przyszli, wdarli się do domu. Mężczyźni pobili ojca dziewczyny. Przewrócili go na podłogę, a następnie kopali po całym ciele. Sprawców, którzy uciekli, zatrzymali policjanci.