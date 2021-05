"Chińskie Bajki" zaorały Julkowe komiksy marvela i DC. I zaczął się płacz...

Co zaczyna się dziać kiedy z 20 najpopularniejszych komiksów w stanach 20 to nieskażone Julkizmem Mangi ? Płacz, usuwanie i narzucenia politycznej poprawności. Komunizm pełną gębą. Niedługo pewnie kary za oglądanie sztuki, nieocenzurowanej przez Julki, a oryginalne zeszyty to kontrabanda[Eng]