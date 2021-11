Rząd wprowadzi podatek katastralny od drugiego mieszkania.

Wygląda na to, że doczekaliśmy się: rząd wprowadzi podatek katastralny. Powodem jest oczywiście sytuacja na rynku nieruchomości. Pytanie jednak, czy będziemy mieć do czynienia z mądrym podatkiem, czy raczej z typowym wyciąganiem ręki po pieniądze obywateli? Wiele wskazuje na to drugie.