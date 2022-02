Lekarze ratowali życie dzieci, NFZ nałożył na nich horrendalne kary

To, co ich spotkało, określają jednym słowem: "skandal". NFZ ukarał lekarzy, którzy przepisywali refundowane mleko dzieciom z ciężką alergią pokarmową. "To nie były fanaberie, tylko konieczność. Ratowaliśmy tym dzieciom życie" - mówią ukarani medycy. Jeden z pediatrów ma zapłacić 43 tys. zł kary.