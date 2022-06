WIBOR właśnie złamał psychologiczną barierę i jest najwyższy od 2004 roku

Jeśli macie kredyt na mieszkanie to jest to kolejna zła wiadomość: Stawka WIBOR 6M przebiła barierę 7 proc. To znaczy, że jak np. pożyczyłeś we wrześniu 2021 r. z banku 350 tys. zł na 25 lat to twoja rata rośnie z oryginalnych 1580 zł miesięcznej do 3000 zł.