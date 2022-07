Węgry - kolejna podwyżka stóp procentowych! Kolejne 200pb w górę!

To już trzecia podwyżka stóp procentowych na Węgrzech na przestrzeni 2 tygodni! Tym razem Bank Centralny Węgier zdecydował się podnieść stopę procentową o 200pb do poziomu 9.75%! Jest to odpowiedź Węgier na gwałtowne osłabienie waluty narodowej Węgier - HUF. HUF cały czas się osłabia. Co na to RPP?