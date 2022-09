Amazon opóźnia wystawianie recenzji serialu Lord of the Rings:The Rings of Power

Amazon wprowadza cenzurę recenzji Lord of the Rings: The Rings of Power. Opinie na temat serialu pojawiać się będą na platformie po 72 godzinach, by móc wyłapać "trolli" oraz niepochlebne komentarze. Firma nie zgadza się z krytyką serialu wartego 1 mld USD.