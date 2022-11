Spółka Pałac Saski wydała już na pensje ponad 5 mln zł.

Nie ma projektu, nie ma koncepcji, nie wiadomo nawet, co ma być w Pałacu Saskim, a spółka powołana do jego odbudowy wyda w tym roku 10 mln zł, w tym 3,5 mln na PR. 35 osób dostaje prawie 12 tys. zł pensji miesięcznie, a nie wiadomo, co robią