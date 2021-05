Po problemie z frankowiczami będzie nowy z kredytami złotowymi

Najwidoczniej każde pokolenie musi na własnej skórze nauczyć się podstawowych zasad ekonomii. Co gdy nadejdzie moment, że główną stopę trzeba podnieść do 5 proc? Oprocentowanie zaciąganych dziś kredytów zbliżałoby się do 8 proc., a rata byłaby o 60 proc. większa niż dziś. - zauważa prezes PKO BP