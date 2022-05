Wyższe stopy procentowe. Kredyt na 300 tys. zł. Do oddania bankowi 850 tys. zł

Chcesz pożyczyć 300 tysięcy na 30 lat… Zarabiasz na rękę 6 tysięcy. Masz 10 proc. wkładu własnego. Bank chce żebyś oddał prawie 850 tysięcy. Tak. Do ręki dostajesz 300 tysięcy. Do banku oddajesz 850 tysięcy. Różnica to 550 tysięcy. Fajnie - napisał na Twitterze dziennikarz Krzysztof Berenda.