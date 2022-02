WIBOR w górę – to koniec marzeń o własnym „M”. Ceny mieszkań w dół?

Jeśli ktoś wziął kredyt na 500 000 zł we wrześniu, to w lutym może zapłacić już o 755 zł wyższą ratę. A to nie koniec podwyżek. Z notowań kontraktów terminowych na przyszłą wartość WIBOR wynika, że za pół roku może on wynosić 4,6%. Wtedy rata będzie już wyższa o ponad 1100 zł niż na starcie.