Branżę IT czekają rotacje obejmujące nawet 25% pracowników, rośnie presja płac

Obecnie niemal 9 na 10 specjalistów z branży IT deklaruje, że ich wymogi finansowe w ostatnich miesiącach wzrosły. Jako przyczynę podają przede wszystkim wysoką inflację. Podwyżki na jakie mogą liczyć to nawet 4 tys. zł. Co czwarty specjalista IT zmieni pracę licząc na lepsze wynagrodzenie.